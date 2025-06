Schrecklicher Unfall auf der A7: Zwei Männer sterben im Auto

Tragischer Unfall auf der A7 bei Hannover: In Höhe der Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt hat am Samstagabend der Fahrer eines Peugeots die Kontrolle verloren und sich mit seinem Wagen überschlagen. Für ihn und seinen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät.

Laut Polizei kam es gegen 23 Uhr zu dem bisher ungeklärten Kontrollverlust: Der Peugeot geriet ins Schleudern und stieß gegen die mittlere Planke. Von dort hob der Wagen ab, überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein nachfolgender Audi-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision der beiden Autos.

Trümmerfeld nach tödlichem Unfall: A7 in Richtung Hamburg gesperrt

Die beiden Insassen des Peugeots, zwei Männer im Alter von 49 und 41 Jahren, starben in ihrem Fahrzeug. Die Feuerwehrkräfte konnten nur noch ihre Leichen bergen. Der Fahrer des Audis (47) und seine Beifahrerin (31) wurden schwer verletzt. Sie wurden vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Hamburg komplett. Auf allen Fahrspuren lagen Trümmerteile verteilt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet, wodurch es zu Staus kam. Erst am Sonntagvormittag konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Die Ursache ist bisher noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen.