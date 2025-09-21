Schrecklicher Unfall auf Autobahn – Motorradfahrer stirbt

Im Landkreis Wolfenbüttel fährt ein Auto einem Motorrad hinten auf. Es kommt zu einem tragischen Unfall.

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Wolfenbüttel ist ein Motorradfahrer gestorben. Am Samstagabend war auf der A36 in Richtung Halle ein Pärchen mit ihrem Auto einem 46-jährigen Motorradfahrer von hinten aufgefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Motorradfahrer sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Das Paar, ein 51-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau, soll einen Schock erlitten haben und ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Zunächst sei unklar, wer von den beiden das Auto gefahren habe. (dpa)