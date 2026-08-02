Eine Familie ist mit ihrem Traktor auf einem Feld unterwegs. Plötzlich stürzt das Fahrzeug in einen Wassergraben und begräbt die Mutter unter sich.

Eine Frau verstarb infolge eines Unfalls mit einem Traktor. (Symbolfoto) dpa

Eine Frau ist bei einem Unfall mit einem Traktor in Butjadingen im Landkreis Wesermarsch getötet worden. Der Traktor sei von einem Feld in einen angrenzenden Wassergraben gekippt, teilte die Polizei mit.

Die 39 Jahre alte Frau sei unter dem Fahrzeug im Wasser eingeklemmt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Mann und Tochter im Krankenhaus

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Mit in dem Traktor saßen auch ihr 35 Jahre alter Mann und die gemeinsame fünfjährige Tochter. Beide wurden von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und kamen am Samstagabend unter Schock in ein Krankenhaus.

Die Polizei untersucht nun, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Traktors saß. (dpa/mp)