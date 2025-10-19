Schrecklicher Autobahn-Crash im Norden: Mann stirbt – Frau in Lebensgefahr

Auf der Autobahn stoßen drei Fahrzeuge zusammen. Ein Mann wird dabei tödlich verletzt. Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A1 bei Oldenburg tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, davon eine 39-Jährige lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge waren drei Fahrzeuge in der Nacht bei Wildeshausen zusammengestoßen. Die Autobahn ist in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Die Sperrung soll nach Angaben der Autobahnpolizei noch bis etwa 9 Uhr andauern.

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle auf der A1 im Einsatz. picture alliance/dpa/Jörn Hüneke | Jörn Hüneke Rettungskräfte sind an der Unfallstelle auf der A1 im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 25 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der rechten auf die linke Spur wechseln. Dort näherte sich jedoch bereits ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 34-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei das Heck des Fahrzeugs des 25-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, der Wagen des 34-Jährigen stieß anschließend mit einem weiteren Auto zusammen, in dem der 40-Jährige und seine 39 Jahre alte Beifahrerin saßen.

A1 noch gesperrt

Alle drei Fahrzeuge prallten daraufhin gegen die Mittel- und Außenleitplanke. Der 40-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, der 25-Jährige blieb unverletzt.

Aufgrund der Bergungsarbeiten müssen Autofahrer an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord von der A1 abfahren und können ab Wildeshausen-West wieder auf die Autobahn in Richtung Osnabrück auffahren. (dpa)