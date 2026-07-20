Blumenkübel wurden geworfen, eine Waffe war im Spiel: In Stade ist ein Streit unter Familien eskaliert.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien sind am Sonntagabend in Bützfleth, einem Ortsteil von Stade, mehrere Menschen verletzt worden.

Laut Polizeiangaben gerieten im Mühlenweg gegen 21 Uhr zwei dort wohnhafte Familien in Streit. Ursprünglich hatten sich die Eltern zu einer Aussprache über Streitigkeiten zwischen ihren Kindern getroffen.

Stade: Streit zwischen zwei Familien eskaliert

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Die Erwachsenen einer Familie warfen Blumenkübel aus einem Mehrfamilienhaus auf die andere Familie. Ein Beteiligter schlug einem Mitglied der Gegenseite ins Gesicht. Eine bislang unbekannte Person übergab dem Vater einer der Familien eine Schusswaffe. Mit dem Lauf nach unten soll der Mann damit zunächst Drohungen gegen die andere Familie ausgesprochen haben, ehe er sich ins Haus zurückzog.



Polizisten sicherten die Wohnung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade wurde diese anschließend durchsucht. Die Frau und der Mann aus der betroffenen Familie wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Die Frau lehnte einen Transport ins Krankenhaus durch die Besatzung eines Rettungswagens ab, der Mann kam mit Verletzungen ins Elbeklinikum.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Cannabispflanzen sicher. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04141) 102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.