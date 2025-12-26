„Nicht schon wieder eine Kontrolle“: Trucker erleben Überraschung an der Autobahn

Für Lastwagenfahrer auf den Autobahnen 1 und 27 gab es eine Weihnachtsüberraschung. Die Polizei beschenkte Trucker an Rastanlagen mit Geschenktüten, wie die Beamten mitteilten. Die Fahrer müssen die Feiertage wegen Fahrverboten, geschlossenen Betrieben oder laufenden Transportaufträgen fernab ihrer Heimat und Familien verbringen.

An der Rastanlage bei Langwedel auf der A27 südöstlich von Bremen wurden knapp 70 Geschenketüten verteilt. Mit der Aktion am 1. Weihnachtstag wollte die Polizei den Angaben nach die wichtige Arbeit der Trucker für die Versorgung würdigen: „Mit dieser Aktion wollten wir unseren Dank ausdrücken und gleichzeitig daran erinnern, wie wichtig die Arbeit der Fahrerinnen und Fahrer für unser tägliches Leben ist“, sagte Autobahnpolizei-Chef Boris Koch.

Es sei „schön zu sehen, wie kleine Gesten große Wirkung zeigen können“. Polizist Ole Fastenau ergänzte: „Auch wir freuen uns, mal als Weihnachtshelfer fungieren zu können.“

Geschenk-Aktion für Trucker: Süßigkeiten und Getränke

In den Tüten befanden sich unter anderem Süßigkeiten, Getränke, Lebensmittel und Hygieneartikel. Auch der Rotary-Club und der Rastanlagenbetreiber beteiligten sich an der Aktion. Die Polizisten nutzten die Übergabe auch für Gespräche mit den Truckern.

Die Helfer der Geschenk-Aktion für Trucker an der A1.

Auch auf Rasthöfen an der A1 in Niedersachsen gab es unter anderem Süßigkeiten. Die Polizei verteilte die Geschenktüten zusammen mit dem Verein Doc-Stop, der sich um die medizinische Versorgung von Lkw-Fahrern unterwegs kümmert.

Beim Anklopfen an die Fahrerkabinen hätten die Polizisten in erstaunte Gesichter geblickt. „Der erste Gedanke war bei manchem Fahrer: ,Nicht schon wieder eine Kontrolle.‘“, hieß es in einer Mitteilung. Die Reaktionen reichten demnach „von ehrlicher Freude bis hin zu sichtbarer Rührung – auch die eine oder andere Träne blieb nicht aus“. Die Aktionen für Trucker soll es nach Angaben der Beamten auch im kommenden Jahr geben. (dpa/mp)