Schon wieder Automat aufgesprengt – Zeugen hörten lauten Knall

Ein lauter Knall riss Anwohner in der Nacht aus dem Schlaf: In der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr ist am Bahnhof in Tostedt im Landkreis Harburg ein Fahrscheinautomat gesprengt worden – schon wieder.

Ein Zeuge schaute nach dem Knall aus dem Fenster – und sah zwei Personen auf dem mittleren Bahnsteig. Die Unbekannten hantierten unmittelbar nach der Explosion an einem Fahrkartenautomaten. Kurz darauf flüchteten sie über eine Brücke zur Rückseite des Bahnhofs. So schildert die Polizei die Vorgänge in der Nacht.

Im Norden: Automat mit Feuerwerkskörpern aufgesprengt

Alarmierte Beamte fanden am Gleis einen massiv beschädigten Automaten. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter offenbar einen Feuerwerkskörper im Inneren gezündet. Ob sie dabei an Geld gelangten, ist derzeit noch unklar.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04181) 2850 zu melden.

Erst Mitte Januar hatten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Tostedter Bahnhof aufgesprengt, erbeuteten allerdings kein Geld. Die Nacht darauf wurde ein Zigarettenautomat im nahegelegenen Walsorde aufgesprengt. (nf)