Schockfund in der Elbe nahe Hamburg: Angler entdecken Leiche

Angler haben am Freitagabend in Laßrönne im Landkreis Harburg eine leblose Person am Ufer der Elbe gefunden.

Laut Feuerwehr entdeckten die Angler den Leichnam gegen 18 Uhr am Elbufer nahe dem Ilmenau-Sperrwerk. Umgehend alarmierten sie die Rettungskräfte. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot zum Fundort aus.

Leiche in der Elbe gefunden: Polizei steht vor Rätsel

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Person feststellen. Die Identität des Toten sowie die Todesursache sind derzeit noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Ob ein Zusammenhang mit einem Vermisstenfall besteht, der Anfang der Woche in dem Bereich gemeldet wurde, könne zum jetzigen Zeitpunkt weder sicher bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Person und zu den Umständen des Todesfalls aufgenommen. Der Bereich am Elbufer wurde für die Dauer der Untersuchungen abgesperrt.