Schockfund bei Hamburg: Mädchen tot auf Parkplatz aufgefunden

Lüneburg -

Schockfund auf einem Parkplatz in Lüneburg (Niedersachsen): Dort wurde in der Nacht zu Dienstag ein toter Teenager in einem Auto entdeckt. Das Opfer wies Verletzungen auf, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Wie die MOPO erfuhr, wurde die Polizei nach Mitternacht auf ein Auto, das auf einem Parkplatz am Schützenplatz gefunden wurde, aufmerksam gemacht. Darin entdeckten die Beamten die Leiche einer 19-Jährigen. Ein Sprecher bestätigte, dass das Mädchen Verletzungen aufwies, die zum Tod geführt haben.

Schockfund bei Hamburg: Totes Mädchen in Auto entdeckt

Die Szenen im Anschluss waren gespenstisch. Der Tatort wurde ausgeleuchtet. Im fahlen Licht der Scheinwerfer und bei starkem Regen sicherten Beamte der Mordkommission Spuren im Auto und am Tatort. Die Identität des Opfers scheint festzustehen: Es soll sich um einen Teenager handeln, der im Landkreis Lüneburg wohnt.

Zum Ermittlungsstand und mögliche Hintergründe will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen.