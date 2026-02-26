Schock nach Schulschluss: Mann zeigt Kindern seinen Penis – Verdächtiger ermittelt

Zwei Grundschüler im Kreis Hildesheim erlebten nach Schulschluss einen Schockmoment: Ein Mann soll vor den Kindern sein Geschlechtsteil entblößt haben. Was die Polizei über den Beschuldigten weiß und welche Maßnahmen laufen.

Nach mutmaßlichen Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern im Landkreis Hildesheim haben Ermittler einen 35-jährigen Tatverdächtigen identifiziert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilten, richtet sich das Verfahren gegen einen Mann aus dem Landkreis Hildesheim. Die Ermittlungen dauern an.

Mann soll sein Geschlechtsteil entblößt haben

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Anfang Februar an der Osterstraße im Schellerter Ortsteil Ottbergen zwei Grundschüler nach Schulschluss jeweils kurz nacheinander von dem Fahrer eines schwarzen Autos angesprochen worden sein. Dabei soll der Mann sein Geschlechtsteil entblößt haben. Die Jungen hätten sich anschließend ihren Eltern anvertraut, hieß es. Diese erstatteten Anzeige.

Mehrere Zeugenhinweise sowie weitere Ermittlungen hätten die Behörden auf die Spur des 35-Jährigen gebracht. Der Mann sei mit den Vorwürfen konfrontiert worden, zudem hätten Beamte eine sogenannte Gefährderansprache bei ihm durchgeführt. Weitere Angaben zu möglichen strafprozessualen Maßnahmen machten die Behörden zunächst nicht.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim führt die Ermittlungen. Ob sich der Tatverdacht bestätigt, ist Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. (dpa/mp)