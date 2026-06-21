Schock bei Stadtfest: Hamburger Sänger von Bühne gezerrt und verletzt

Was führte dazu, dass ein Sänger während eines Altstadtfests von einem Zuschauer attackiert wird? Die Ermittlungen laufen, ein Video soll Aufschluss geben.

Ein Sänger aus Hamburg ist bei einem Altstadtfest von der Bühne gezogen und verletzt worden (Symbolfoto). picture alliance / teutopress

Ein Sänger aus Hamburg ist bei einem Altstadtfest im Norden Niedersachsens von der Bühne gezogen und verletzt worden. Ein 43-Jähriger soll laut Zeugenaussagen den Musiker in Stade an der Kleidung gepackt haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann sei daraufhin auf ein Metallgitter gestürzt und habe sich an der Rippe verletzt. Die Polizei wertet nach eigenen Angaben ein Video aus, das die Tat in der Nacht zum Sonntag zeigen soll.

Was war der Auslöser? Polizei wertet Video aus

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„Ob der Gesangsauftritt selbst oder ein anderer Auslöser den Beschuldigten zu seiner Tat veranlasste, ist Gegenstand der Ermittlungen.“ Die Polizei ermittelt gegen 43-Jährigen. (dpa)