Schneewehe auf Bundesstraße: Autofahrerin und Tochter (6) bei Unfall verletzt

Unfall in Buchholz im Landkreis Harburg: Eine Autofahrerin hat auf der B3 wegen einer Schneewehe die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie und ihre sechsjährige Tochter wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau fuhr in der Nacht zu Samstag in Richtung Trelder Berg, als sie bei Rade aufgrund einer Schneewehe plötzlich keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug hatte. An der Unfallstelle endete der Wald, dahinter waren offene Felder, wo der Wind den Schnee ungehindert über die Bundesstraße trieb.

Buchholz: Unfall auf B3 wegen Schneewehe

Der Wagen schleuderte gegen einen Baum und rutschte einen kleinen Abhang hinunter, wo er auf dem Dach zum Liegen kam. Ersthelfer hielten an und befreiten Mutter und Tochter aus dem verunglückten Fahrzeug. Rettungskräfte brachten beide Verletzten dann mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus.

Feuerwehrleute sicherten währenddessen die Unfallstelle und drehten das Auto wieder auf die Räder. Die B3 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Bei Temperaturen von minus zwei Grad und Windböen von bis zu 39 Kilometern pro Stunde wehte der Schnee im Bereich Trelde an mehreren Stellen auf die Bundesstraßen 3 und 75. Auf der Kreisstraße 40 zwischen Trelde und Drestedt türmten sich Schneeverwehungen neben der Fahrbahn hoch auf. Bis 4.30 Uhr verzeichnete die Polizei in dem Bereich aber keine weiteren Unfälle.