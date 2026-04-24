Schmierereien auf der Straße? Diese Kreise sollen Motorradfahrer schützen

Auf den ersten Blick wirken sie wie Schmierereien: Runde Markierungen ziehen sich entlang der Fahrbahn der B3 in Scheden südwestlich von Göttingen. Doch die sogenannten Eifel-Ellipsen haben einen ernsten Zweck. Sie sollen Motorradfahrer vor schweren Unfällen schützen.

Die Markierungen liegen in Kurven jeweils im Innenbereich der äußeren Fahrspuren. Sie sollen Biker dazu bringen, Kurven nicht zu schneiden und mehr Abstand zum Mittelstreifen zu halten. Überfahren werden sollen die Ellipsen nicht.

Wie die Samtgemeinde Dransfeld mitteilte, besteht auf Motorradstrecken mit vielen Serpentinen und engen, unübersichtlichen Kurven ein erhöhtes Risiko für Zusammenstöße mit dem Gegenverkehr. Gefährlich wird es nicht nur beim Schneiden von Kurven. Auch wer sich stark in die Kurve legt, kann mit Kopf oder Oberkörper in die Gegenfahrbahn ragen.

Kurvige Straßen im Weserbergland sind beliebt, aber gefährlich

Nach Angaben des ADAC kam es in den Schedener Kurven immer wieder zu Unfällen. Die Strecke liegt im bei Motorradfahrern beliebten Weserbergland. Auch auf einer Landstraße zwischen Uslar und Relliehausen wurden solche Markierungen bereits angebracht.

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Belastbare Daten gibt es zwar noch nicht. Der ADAC bewertet das Konzept dennoch als vielversprechend und spricht von einer Vorreiterfunktion. Die Unfallkommission der niedersächsischen Straßenbau- und Verkehrsbehörde will im Mai darüber beraten, ob das Modell ausgeweitet wird. Flächendeckend sollen die Ellipsen aber nicht eingesetzt werden.

Schutz für Motorradfahrer: Eifel-Ellipsen kein Allheilmittel

Nach Einschätzung des ADAC reichen die Markierungen allein nicht aus. Je nach Strecke brauche es weitere Schutzmaßnahmen für Motorradfahrer, Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer. Dazu zählen etwa sichere Leitplanken, unter denen Gestürzte nicht hindurchrutschen können, oder Tempolimits.

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Auch die eigene Ausrüstung bleibt wichtig. Gerade zum Start der Motorradsaison weist die Polizei bei Aktionstagen darauf hin. Im Sommer sind zudem weitere Kontroll- und Präventionseinsätze geplant. (dpa/mp)