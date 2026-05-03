Schlimmer Unfall: Kind auf Laufrad von Auto erfasst – schwer verletzt

Ein Sechsjähriger will am Samstagvormittag mit seinem Laufrad spielen – da wird er plötzlich von einem Auto erfasst, trotz der geringen Geschwindigkeit des Fahrers.

Ein Junge ist im Emsland von einem Auto schwer verletzt worden. Der Sechsjährige fuhr am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr in einem Wohngebiet in Haselünne plötzlich mit seinem Laufrad von einem Grünstreifen auf die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam, wie die Polizei mitteilte.

Junge gerät in den Radkasten des Wagens – schwer verletzt

Der Junge geriet in den vorderen Radkasten des Wagens und wurde dabei schwer verletzt. Der 70-jährige Fahrer des Autos fuhr laut Polizei mit niedriger Geschwindigkeit.

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Der Mann hatte demnach das Kind übersehen. (dpa/esk)