Schlimmer Unfall bei Hamburg: Sprinter rast gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Unfall nahe Hamburg: In Alten Land ist Samstagnacht ein Mann gegen einen Baum gefahren. Der 43-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Unfall passierte gegen 23 Uhr auf der Straße Huttfleth in Grünendeich. Der Fahrer kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte gegen einen Baum, so der Feuerwehrsprecher.

Der Mann wurde dabei in dem Sprinter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Unfall im Alten Land: Zeugen gesucht

Die Straße musste wegen des Unfalls voll gesperrt werden. Etwa 50 Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und beseitigten die Spuren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zur Fahrweise des Fahrers vor dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04161) 647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden. (mp)