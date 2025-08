Schlepper kracht gegen Schleusentor im Norden – Schaden bis zu 500.000 Euro

Ein Schlepper geleitet ein Schiff in den Hafen – und wird dabei gegen das Tor der Großen Seeschleuse gedrückt. Der Schaden: wird auf bis zu 500.000 Euro geschätzt.

Beim Einlaufen eines Schiffes in den Hafen in Emden ist der Schlepper gegen ein Schleusentor geprallt. Er sei augenscheinlich durch die Restgeschwindigkeit des Schiffes gegen das Tor gedrückt worden, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Taucher begutachteten den Schaden am Tor. Das Ergebnis: Es gibt keine Schäden, die den Betrieb der Schleuse aktuell einschränken.

Das könnte Sie auch interessieren: „White Tiger“: Der schüchterne Junge aus Hamburg, der im Netz zum Sadisten wurde

Die Höhe des entstandenen Schadens ist allerdings beträchtlich. Der Betreiber schätze ihn auf 200.000 Euro bis 500.000 Euro, hieß es. Eine Möglichkeit sei, die Schäden bei der nächsten turnusmäßigen Wartung zu beheben, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Der Vorfall passierte am 25. Juli, die Wasserschutzpolizei sei erst Anfang August informiert worden, sagte der Sprecher. Verletzt wurde niemand. (dpa/mp)