Schlägerei bei Hamburg: Jugendliche prügeln Mann ins Krankenhaus

Winsen/Luhe -

Brutale Attacke in Winsen! Fünf Jugendliche sollen einen Mann ins Krankenhaus geprügelt haben. Vier der Täter konnte die Polizei kurz nach der Tat fassen.

Wie die Polizei bestätigte, geschah der Vorfall am Samstagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich der Erckermannstraße/Ecke Rathausstraße. Hier waren die Jugendlichen aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei Männern in Streit geraten. Schließlich hätten alle gemeinsam auf einen der Männer eingeprügelt und ihn so schwer verletzt, dass er in eine Klinik transportiert werden musste.

Vier der Prügelknaben konnten die Polizisten vorläufig festnehmen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Tel. (04171) 7960. (mp)