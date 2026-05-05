Schießerei im Norden: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Plötzlich fallen Schüsse in Nienburg an der Weser: Ein Mensch stirbt, ein anderer wird schwer verletzt. Was steckt hinter dem Streit, der in einer Schießerei geendet ist? Die Polizei sucht nach Antworten.

Laut Polizei waren mehrere Personen an der Schießerei beteiligt. Der Verletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Streitigkeiten münden in Schießerei mit mehren Personen

Die Schüsse seien gegen 15 Uhr gefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es zuvor Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gegeben, die in die Auseinandersetzung mündeten, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: 14-Jähriger getötet: Tatverdächtiger bei Verfolgung erschossen

Zwei Menschen seien vorläufig festgenommen worden. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr, gab die Polizei bekannt. Dennoch werde darum gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. (dpa/mp)