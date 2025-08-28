Scheunenbrand im Norden: Schweine kommen um, enormer Sachschaden

Feuer-Drama im Landkreis Diepholz: Beim Brand eines Stalls in Barnstorf sind einige Schweine in den Flammen ums Leben gekommen. Der Sachschaden ist enorm.

Das Feuer brach gegen 8.25 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Aldorf aus, wie die Polizei bekannt gab. Als die Feuerwehr eintraf, stand das etwa 300 Quadratmeter große Gebäude bereits in Flammen.

Nach Polizeiangaben kam für einige Sauen und Ferkel die Hilfe zu spät. Die Feuerwehr sagte, eine Rettung der Tiere aus dem im Vollbrand stehenden Stall sei nicht möglich gewesen.

Wie viele Tiere starben, blieb zunächst offen. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Person stand unter Schock.

Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Ställe und das Wohnhaus. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, unterstützt von Teams mit Drehleitern aus Diepholz und Twistringen sowie weiteren Kräften aus den Nachbargemeinden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner per Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 800.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (dpa/mp)