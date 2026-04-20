Frontscheibe splittert: ICE nach Hamburg muss auf freier Strecke stoppen

Ein ICE musste am Sonntagabend abrupt stoppen: Zwei Personen hatten von einer Brücke bei Osnabrück eine Flasche auf den vorbeifahrenden Zug geworfen. Die Strecke musste lange gesperrt werden.

In der Nähe von Osnabrück haben bislang Unbekannte einen fahrenden ICE von einer Brücke aus mit einer Flasche beworfen. Der Lokführer habe daraufhin den Zug mit einer Schnellbremsung gestoppt, teilte die Bundespolizei mit. Von den rund 600 Fahrgästen sei bei dem Zwischenfall am Sonntag niemand verletzt worden, hieß es. Die Strecke wurde eine Stunde lang gesperrt.

Flasche traf die Frontscheibe des Zugs

Die Scheibe ist zwar nicht durchschlagen, wurde aber dennoch erheblich beschädigt. Privat. Die Scheibe ist zwar nicht durchschlagen, wurde aber dennoch erheblich beschädigt.

Der Lokführer habe vor dem Wurf mit der dickwandigen Flasche auf einer über die Bahnlinie führenden Brücke zwei Personen gesehen, die wie Jugendliche aussahen, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Flasche traf nach Angaben der Polizei die Frontscheibe des Zugs. Die Scheibe sei zwar nicht durchschlagen, aber dennoch erheblich beschädigt worden.

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Die Polizei suchte nach den Personen auf der Brücke, die Beamten trafen aber niemanden mehr an. Nun seien strafrechtliche Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen worden, hieß es. (dpa/mp)