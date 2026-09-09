Niedersachsen
Schaden an Umspannwerk nahe Hamburg: Kabel gewaltsam durchtrennt
Unbekannte durchtrennten mehrere Erdungskabel an einem Umspannwerk in Dollern. Die Polizei prüft, ob ein Metalldiebstahl geplant war.
Erst jetzt wurde bemerkt, dass unbekannte Täter bereits im Juni oder Juli das Umspannwerk in Dollern betreten und dort mehrere Erdungskabel durchtrennt haben. Die Kabel dienen dem innerbetrieblichen Arbeitsschutz. Weder die Energieversorgung noch der Betrieb des Umspannwerks wurden durch die Schäden beeinträchtigt.
Noch ist unklar, ob die Unbekannten einen größeren Metalldiebstahl vorbereiten wollten. Möglich ist auch, dass es sich um eine gezielte Sachbeschädigung handelt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden. (js)
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