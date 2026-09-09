Unbekannte durchtrennten mehrere Erdungskabel an einem Umspannwerk in Dollern. Die Polizei prüft, ob ein Metalldiebstahl geplant war.

Das Umspannwerk Dollern liegt in der Nähe von Stade bei Hamburg. Unbekannte haben Erdungskabel gewaltsam durchtrennt. NEWS5 / Sebastian Peters

Erst jetzt wurde bemerkt, dass unbekannte Täter bereits im Juni oder Juli das Umspannwerk in Dollern betreten und dort mehrere Erdungskabel durchtrennt haben. Die Kabel dienen dem innerbetrieblichen Arbeitsschutz. Weder die Energieversorgung noch der Betrieb des Umspannwerks wurden durch die Schäden beeinträchtigt.

Noch ist unklar, ob die Unbekannten einen größeren Metalldiebstahl vorbereiten wollten. Möglich ist auch, dass es sich um eine gezielte Sachbeschädigung handelt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Der Zaun des Umspannwerks in Dollern nahe Hamburg. NEWS5 / Sebastian Peters

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden. (js)