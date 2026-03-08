Sabotage? Diebe stehlen Metall aus Umspannwerk – Polizei äußert sich

Sie waren auf der Suche nach Metall: Unbekannte sind in ein Umspannwerk im Kreis Hildesheim eingebrochen. Was die Polizei zu den Hintergründen sagt.

Bei einem Einbruch in ein Umspannwerk im Kreis Hildesheim haben Unbekannte mehrere Metallelemente gestohlen. Die Teile seien für den Betrieb des Werks in Lamspringe nicht unmittelbar nötig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen deshalb bislang auch von keinem Sabotageakt aus.

Kreis Hildesheim: Metalldiebe brechen in Umspannwerk ein

Die bislang unbekannten Täter sollen sich demnach am Samstagabend gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft haben. Für den Abtransport ihrer Beute müssen diese nach Angaben der Polizei vermutlich ein Fahrzeug, möglicherweise mit Anhänger, genutzt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Kahlschlag in Eimsbüttel: NS-Mahnmal beschädigt – Initiatoren empört

In dem Umspannwerk wird Hochspannung in niedrigere Spannungen umgewandelt. In dem Bereich, in dem sich die Täter aufhielten, habe es keine unmittelbare Gefahr durch den Strom gegeben, so die Polizei weiter. (dpa)