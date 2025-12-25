mopo plus logo
Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild).

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

  • Friesoythe

Rote Ampel übersehen? Drei Verletzte bei Kreuzungs-Crash an Heiligabend

Kreuzungs-Crash an Heiligabend südwestlich von Oldenburg: In Friesoythe prallten zwei Autos im Bereich einer Kreuzung zusammen. Drei Menschen wurden verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 65 Jahre alter Autofahrer vermutlich eine rote Ampel. Dadurch kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 20-jährigen Fahrerin.

Kreuzungs-Crash in Friesoythe: Drei Menschen verletzt

Der 65-Jährige sowie die 20-Jährige und ihr 23 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

