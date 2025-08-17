Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen – Lebensgefahr!

Fataler Unfall im Kreis Emsland: Ein Rollerfahrer fuhr auf dem Radweg, ein Autofahrer auf der Straße – plötzlich kam es zum Zusammenstoß.

Ein 74 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, war der Mann am Samstag mit seinem Roller auf einem Radweg in Richtung der Gemeinde Esterwegen unterwegs.

Ein in die gleiche Richtung fahrender Autofahrer übersah den Mann beim Abbiegen. Bei dem Zusammenprall stürzte der 74-Jährige. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. (dpa/mp)