Riesige Rauchsäule: Windrad geht in Flammen auf – Feuerwehr machtlos

Kilometerweit war die Rauchsäule zu sehen: Ein Windrad hatte in Bremervörde-Iselersheim am Donnerstagabend Feuer gefangen. Löschen konnte die Feuerwehr zunächst nur die Trümmer am Boden, da die Anlage in großer Höhe brannte.

Gegen 18.45 Uhr wurde das Feuer in der Windkraftanlage gemeldet. Ein Flügel war zu diesem Zeitpunkt bereits herabgestürzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend. Verletzte gebe es keine. Die Feuerwehr löschte herabfallende Trümmerteile auf einem Feld aus sicherer Entfernung, da sie nicht an die brennende Gondel gelangen konnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Rauchwolke vor den Toren Hamburgs: Großeinsatz und Warnung an Anwohner

Am Freitag war dann klar: Das Windrad ist vollständig ausgebrannt. Ursache für das Feuer ist nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt gewesen. Der umliegende Feldweg wurde gesperrt, da weitere Teile herabfallen könnten. Zudem werden die Felder befeuchtet, um einen Flächenbrand zu verhindern. (abu/dpa)