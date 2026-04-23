Riesige Rauchsäule über der Autobahn: Auto brennt lichterloh – Vollsperrung

Vollsperrung und Stau-Chaos auf der A1: Am Donnerstagnachmittag ist im Landkreis Verden ein Auto in Flammen aufgegangen. Eine schwarze Rauchwolke stieg über der Autobahn auf.

Laut ersten Angaben bemerkte der Fahrer gegen 17 Uhr auf der Strecke in Richtung Bremen zwischen Posthausen und Oyten Probleme mit seinem Hybridfahrzeug und fuhr auf den Seitenstreifen. Dort soll zunächst Rauch aus dem Wagen gedrungen sein, bevor das Auto in Flammen aufging. Eine große Rauchwolke zog über die Fahrbahn.

Brand auf der A1: Vollsperrung sorgt für langen Stau

Glück im Unglück: Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Autobahnpolizei waren die Batterien des Hybridfahrzeugs nicht betroffen. Die Autobahn ist in Richtung Bremen seit mehr als einer Stunde voll gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz nach Unfall bei Hamburg – Familie mit drei Kindern verletzt

Der Stau reicht über mehr als acht Kilometer bis nach Stuckenborstel im Landkreis Rotenburg. Auch die Ausweichstrecke über Land ist wegen eines Unfalls gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist bislang unklar.