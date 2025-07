Riesige Rauchsäule steigt über Autobahn im Norden auf

Ein Feuer in einer Lagerhalle sorgt am Dienstagmorgen in Sittensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) für eine starke Rauchentwicklung. Das Unternehmen liegt nahe der Autobahn. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Nahe der A1 zwischen Hamburg und Bremen brennt ein Palettenhandel. Das Unternehmen befindet sich nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr in Sittensen (Kreis Rotenburg) nahe dem Autohof. Nach Angaben von Anwohnern brach der Brand gegen 8.10 Uhr in einer Lagerhalle am Neuen Weg aus.

Großeinsatz in Sittensen: Palettenhandel brennt

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Bereits aus der Ferne waren dichte schwarze Rauchwolken zu sehen. Die Einsatzkräfte kämpfen aktuell gegen die Flammen und versuchen, ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Einschränkungen für die Autobahn gebe es bisher nicht. Lediglich die querende Landstraße sei gesperrt, sagte ein Sprecher. Informationen zur Brandursache oder möglichen Verletzten gab es zunächst nicht. (dpa/joto)