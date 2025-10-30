Riesige Plantagen: Polizei zerschlägt Cannabis-Bande – mehrere Festnahmen

Ermittler finden zahlreiche Pflanzen und Bargeld. Und sie stoßen länderübergreifend auf professionelle Strukturen. Und Festnahmen gibt es auch.

Mit gemeinsamen Durchsuchungsaktionen in Hannover, Hildesheim, Hameln und im Kreis Lippe hat die Polizei aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen am Morgen eine Gruppe zerschlagen, die bandenmäßig Cannabis angebaut hat. Nach Angaben der Polizei des Kreises Lippe wurden die Ermittler im Sommer 2025 auf Plantagen in Barntrup und Lügde (beides NRW) und Emmerthal und Hehlen in Niedersachsen aufmerksam.

1900 Cannabis-Pflanzen, 39.000 Euro Bargeld, sechs Festnahmen

Zeitgleich wurden am Donnerstag sieben Objekte durchsucht und dabei sechs Personen im Alter zwischen 21 und 49 Jahren vorläufig festgenommen. Sichergestellt wurden 1900 Cannabispflanzen in professionell betriebenen Plantagen. Neben 39.000 Euro Bargeld stellten die Ermittler 28 Kilogramm geerntetes Cannabis sicher.

Laut Mitteilung war die Tätergruppe hochprofessionell und arbeitsteilig unterwegs. Ein Teil beschaffte und mietete die Räume, andere organisierten die logistische Versorgung und betreuten die Anlagen. (mp/dpa)