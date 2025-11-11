Halle in Flammen: Mann will Maschinen retten – und wird verletzt

Auf einem Hof im Landkreis Lüneburg brennt eine 1500 Quadratmeter große Maschinenhalle inklusive einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Der Schaden durch das Feuer in der Nacht gehe in die Millionenhöhe, sagte ein Sprecher der Polizei.

Ein 42 Jahre alter Bewohner des Hofs in Nahrendorf versuchte demnach um kurz nach Mitternacht noch, Maschinenteile aus der brennenden Halle zu holen und wurde dabei am Bein verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Zuvor konnten durch eine Bewohnerin noch Tiere aus einem Nebengebäude freigelassen werden.

Derzeit seien etwa 100 bis 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, die Löscharbeiten dauern möglicherweise noch Stunden. Neben Maschinenteilen lagerte in Kühlräumen auch die Ernte des Hofs in der Halle, sagte der Polizeisprecher. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und

die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa/mp)