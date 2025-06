Kreuzungscrash mit Rettungswagen: Patientin verletzt

Am Montagvormittag kam es in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) zu einem Unfall mit einem Rettungswagen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt – darunter die Patientin.

Diese Patientin hatte doppeltes Pech: Der Rettungswagen, der sie in ein Krankenhaus transportieren sollte, stieß gegen 10.42 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 73/Wulmstorfer Straße mit einem Auto zusammen. Der 31-jährige Fahrer hatte die Kreuzung gerade befahren. Doch eine 63-jährige Autofahrerin übersah den Wagen und krachte in die linke Fahrzeugseite.

Neu Wulmstorf: Patientin und Autofahrerin bei Unfall verletzt

Durch den Aufprall wurden sowohl der Rettungswagen als auch der Pkw beschädigt. Die Feuerwehr rückte an die Unfallstelle aus, um das Auslaufen von Betriebsstoffen zu verhindern und sich um die Verletzten zu kümmern: die Patientin, die ohnehin bereits auf dem Weg in eine Klinik war, und die Autofahrerin. Der Rettungssanitäter am Steuer und seine Kollegin wurde leicht verletzt und mussten laut Polizei nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Unfall sorgte für einen rund drei Kilometer langen Stau auf der B73 in Fahrtrichtung Hamburg. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.