Rettungswagen kracht in Feuerwehrfahrzeug: Notarzt und Sanitäter schwer verletzt

Kurioser Unfall in Papenburg: Dort waren ein Rettungswagen und ein Feuerwehrfahrzeug gleichzeitig im Einsatz, als sie an einer Kreuzung kollidierten.

Bei dem Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag sind ein Notarzt und ein Notfallsanitäter schwer verletzt worden. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Patient im kritischen Zustand im Rettungswagen

Der Rettungswagen war demnach am Donnerstagnachmittag mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen beide Einsatzfahrzeuge zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Rettungswagen bei roter Ampel, während das Feuerwehrfahrzeug Grün hatte.

Ein 34-jähriger Notarzt und ein 50 Jahre alter Notfallsanitäter im Rettungswagen erlitten schwere Verletzungen. Die 25 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens und der 40-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs wurden leicht verletzt. Alle vier wurden in Krankenhäusern behandelt.

Im Rettungswagen befand sich laut Polizeiangaben zudem ein 41 Jahre alter Patient, dessen Zustand bereits vor dem Zusammenstoß kritisch war. Ob sich dieser verschlechterte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. (dpa)