Rettungsaktion mit Drehleiter: Arbeiter auf Kartoffelhof von Maschine verletzt

Ein Mitarbeiter eines Kartoffelhofs in Bargstedt (Landkreis Stade) verletzte sich am Montagmorgen – in etwa vier Metern Höhe. Die Feuerwehr musste mit einer Drehleiter anrücken, um den Arbeiter zu befreien.

Der Notruf ging gegen 9.30 Uhr ein, so ein Pressesprecher der Feuerwehr. Ein Mitarbeiter hatte sich auf einer Kartoffel-Sortiermaschine verletzt und musste befreit und versorgt werden. Der Rettungsdienst bat die Feuerwehr um Unterstützung.

Das könnte Sie auch interessieren: Schock für 78-Jährige: DNA-Test bringt lange gehütetes Familien-Geheimnis ans Licht

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an, um den Mann mithilfe der Drehleiter zu retten. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. (zc)