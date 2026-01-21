Junge (12) bricht im Eis ein – Retter bringen ihn ins Krankenhaus

Ein Junge ist auf einer teilweise gefrorenen Fläche unterwegs – als er auf dem Eis in Not gerät, rücken Rettungskräfte an. Die Polizei warnt.

Ein Zwölfjähriger ist in Celle ins Eis eingebrochen. Der Junge war auf dem teilweise gefrorenen Schlossgraben unterwegs, als die Fläche unter seinen Füßen nachgab, wie die Polizei sagte.

Junge bricht im Eis ein – Krankenhaus

Das Kind habe anschließend bis zu den Knien im bitterkalten Wasser gestanden und von Einsatzkräften gerettet werden müssen. Der Junge kam am Dienstagabend mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Eis-Alarm auf der Elbe: Diese Bilder sind atemberaubend

Die Polizei warnte: „Trotz frostiger Temperaturen ist das Eis auf Seen, Teichen und Flüssen momentan nicht stabil genug“. Die Stabilität der gefrorenen Fläche unterscheide sich stark und sei von außen oft nicht erkennbar. Vor allem Kinder und Jugendliche unterschätzten die Gefahr häufig. Gefrorene Gewässer sollten erst betreten werden, wenn sie ausdrücklich freigegeben sind. (mp/dpa)