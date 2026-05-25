Rennradunfall: 65-Jährige schwer am Kopf verletzt

Ein Zusammenstoß in einer Rennradgruppe endet für eine 65-Jährige mit schweren Kopfverletzungen. Mit dem Hubschrauber kommt sie ins Krankenhaus, auch eine 26-Jährige wird verletzt.

Bei einem Unfall mit einer Gruppe von Rennradfahrern ist in Eissel bei Verden eine 65 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Frau erlitt trotz eines getragenen Helms eine schwere Kopfverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die achtköpfige Gruppe am Sonntagvormittag auf der Langwedeler Straße unterwegs, als die Fahrer vor einer scharfen Linkskurve ihre Geschwindigkeit deutlich reduzierten. Die am Ende der Gruppe fahrende 65-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und stieß mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad einer vorausfahrenden 58-Jährigen, wie es weiter hieß.

Rennradunfall: 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen

Dadurch geriet die Frau demnach mit ihrem Rennrad ins Schlingern und kollidierte mit dem Rad einer neben ihr fahrenden 26-Jährigen. Beide stürzten. Die 26-Jährige erlitt beim Rennradunfall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen an Hand, Armen und Hüfte.

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Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt in Eissel voll gesperrt werden. (dpa/mp)