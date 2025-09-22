Reizgas in Schule bei Hamburg versprüht: Gebäude evakuiert

In der Oberschule Neu Wulmstorf ist am Montagvormittag mutmaßlich Reizgas versprüht worden. Zwölf Menschen erlitten leichte Beschwerden, das Gebäude musste vorsorglich geräumt werden.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr im ersten Obergeschoss des Trakts A an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Nach Angaben der Polizei soll ein bislang unbekannter Täter das Gas im Schulflur versprüht haben. Nachdem ein Schüler Atemwegsreizungen erlitt, wurden sowohl die Oberschule als auch das im selben Gebäude untergebrachte Gymnasium vorsorglich geräumt.

Während der anschließenden Evakuierung meldeten sich weitere Kinder mit ähnlichen Symptomen. Reizgas kann Atemwegsreizungen, Husten und Augenbrennen verursachen.

Schüler und Lehrer von Gas betroffen

Zwölf Personen – zehn Schüler und zwei Lehrkräfte – wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ins Krankenhaus musste aber niemand gebracht werden, sagte ein Sprecher der Polizei im Landkreis Harburg auf MOPO-Anfrage.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Block-Connection: Reich, mächtig und mit besten Kontakten

Da nur eine geringe Menge versprüht worden war, reichte nach Einschätzung der Einsatzkräfte eine kurze Durchlüftung aus. Der Unterricht wurde danach regulär fortgesetzt. Wer das Gas freigesetzt hat, ist bislang unklar. (apa)