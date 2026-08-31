Das leerstehende Hotel hatte immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ob es eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und dem aktuellen Brand gibt, ist offen.

In einem leerstehenden Hotel in Bad Lauterberg im Harz ist ein Feuer ausgebrochen. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Hotel, das in der Vergangenheit mit einer Gruppierung der sogenannten Reichsbürger in Verbindung stand. Verletzte gibt es nach Angaben der Kreisfeuerwehr nicht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Den Angaben nach wurde der Feuerwehr zunächst ein Brand im Eingangsbereich des Hotels gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe bereits auch der Mittelteil des Gebäudes in Vollbrand gestanden. Ein Teil des Gebäudes stürzte während der laufenden Löscharbeiten bereits ein.

Hotel in Bad Lauterberg brennt: Warnung für Anwohner

Anzeige

Rund 150 Feuerwehrleute sind den Angaben nach im Einsatz. Wegen der weiteren Einsturzgefahr wird das Gebäude nur von außen gelöscht, unter anderem mit Drehleitern.

Das Hotel liegt am Wiesenbeker Teich, oberhalb der Innenstadt von Bad Lauterberg. Das Warnportal des Bundes warnt vor einer starken Rauchentwicklung, die auch die Kernstadt erreichen könne. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Anzeige

„Reichsbürger“-Vergangenheit

In der Vergangenheit stand das Gebäude in Verbindung mit dem sogenannten Königreich Deutschland. Die „Reichsbürger”-Gruppierung wurde im Mai 2025 verboten. Ende 2023 hatte der Landkreis Göttingen der Organisation bereits den Betrieb eines Kiosks auf dem Gelände des ehemaligen Hotels untersagt. Medien hatten damals zudem von einem Kauf des Hotels durch die „Reichsbürger”-Gruppe berichtet.

Anzeige

„Reichsbürger” erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie erkennen auch demokratische und rechtsstaatliche Strukturen wie Parlament, Gesetze oder Gerichte nicht an. Steuern, Sozialabgaben oder Bußgelder wollen sie nicht zahlen. (dpa/mp)