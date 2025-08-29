Drogen-Razzia bei Hamburg: Polizei stürmt Wohnungen – und entdeckt Kokain und Bargeld

Razzia im Hamburger Umland: Am Donnerstag wurden mehrere Wohnungen in Stade durchsucht. Dabei wurden Kokain und Bargeld sichergestellt.

Am Nachmittag stürmen Kräfte der Landes- und Bereitschaftspolizei zwei Wohnungen und ein Kulturverein im Altländer Viertel. Hintergrund ist der „Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“, so die Polizei.

Durchsuchungen in Stade: Polizei findet Koks und Bargeld

Bei den Durchsuchungen wurden einer geringe Menge Kokain, Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Großbrand auf der Veddel: Die Angst der Anwohner vor giftigen Schadstoffen

Die Beamten ermitteln gegen eine Frau und zwei Männer im Alter von 43 bis 59 Jahren aus Stade. Die Frau wurde vorläufig festgenommen, musste später allerdings wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen werden. (mp)