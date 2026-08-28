„Papa, ich will nicht mehr schwarz sein“, sagt Mokgethwa, als er im Februar von der Schule nach Hause kommt. Ein Mitschüler und seine Freunde würden ihn schlagen und rassistisch beleidigen, erzählt der Neunjährige seinem Vater. Seitdem sind Monate vergangen – und die Familie hat zunehmend das Gefühl, dass ihr Sohn in der Schule in Stade nicht richtig geschützt wird.

Mokgethwa fährt im Juni mit seinem Fahrrad nach Hause, als der Mitschüler wieder auftaucht. Er ist nicht allein. Mehrere Jungen schubsen Mokgethwa vom Fahrrad, schlagen und bespucken ihn, beleidigen ihn und seine Mutter rassistisch.

So schildert es der Vater, Tebogo D., der die Vorfälle inzwischen akribisch protokolliert: den „Penny-Vorfall“, bei dem Mokgethwa mit einem Gegenstand– vermutlich einem Stein – beworfen wurde, genau wie verbale und körperliche Attacken auf und außerhalb des Schulgeländes. „Aber die Schule hat gar nicht reagiert“, sagt der Vater.

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Rassismus im arabischen Raum

Der Haupttäter soll demnach arabischstämmig sein. Anti-Schwarzer Rassismus spielt auch in der arabischen Welt eine Rolle. Die Anthropologin Marta Scaglioni aus Bayreuth, die dazu in Tunesien geforscht hat, schreibt: „Rassismus ist in allen arabischen Ländern ein ernstes Problem, in Nordafrika möglicherweise besonders ausgeprägt.“

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Der marokkanische Historiker Chouki El Hamel, Professor an der Arizona State University, attestiert der arabischen Kultur einen strukturellen Rassismus gegenüber Schwarzen. Beide verweisen auf die lange Geschichte der Sklaverei in der Region. Über Jahrhunderte wurden Menschen aus Afrika verschleppt.

„Was muss noch passieren, damit Schutzmaßnahmen ergriffen werden?“

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Nach den ersten Zwischenfällen wandten sich die Eltern an die Klassenlehrerin, später auch an die Schulleitung. Dort habe man ihnen erklärt, zwischen rassistischen und anderen Beleidigungen werde nicht unterschieden. Jede Beleidigung sei verletzend. Die Schulleiterin habe zudem gesagt, sie könne sich als weiße Frau nicht in den Schmerz eines schwarzen Kindes hineinversetzen, erinnert sich der Vater.

„Wenn Lehrer nicht wissen, was Rassismus ist und wie sie Kinder davor schützen können, sind sie in diesem Beruf falsch“, sagt Tebogo D. „Was muss noch passieren, damit Schutzmaßnahmen ergriffen werden?“

Eine Klassenkonferenz brachte aus Sicht der Familie wenig. Dort sei zwar über Konflikte zwischen Mokgethwa und dem anderen Jungen gesprochen worden, aber zunächst nicht über den rassistischen Hintergrund. Das Thema sei erst aufgekommen, als Mokgethwas Mutter ausdrücklich danach gefragt hatte.

Familie erstattet Anzeige wegen rassistischer Angriffe

Die Familie erstattete Anzeige. Die Polizei Stade bestätigt Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. Zudem wandte sich die Familie an das Schulministerium. Dieses erklärt auf Nachfrage, jeder Fall werde als Einzelfall behandelt. Eine Statistik zu rassistischen Übergriffen an Schulen gebe es nicht. Der Sprecher verweist auf „eine Vielzahl präventiver Projekte und Programme“. Die Schule selbst wollte sich nicht äußern.

Vor den Sommerferien hat die Schule nach Angaben des Vaters erste Maßnahmen ergriffen: Es habe eine Unterrichtsstunde zum Thema Rassismus gegeben und der Familie sei schriftlich versichert worden, Rassismus habe an der Schule keinen Platz.

Attacken gehen nach den Ferien weiter

Doch nach den Ferien gingen die Attacken laut dem Vater weiter. Er selbst erlebte während seiner Schulzeit in Hamburg Rassismus. Auch deshalb zog er mit seiner Familie nach Stade – in der Hoffnung, seine Kinder könnten dort behüteter aufwachsen. Nun sagt er: „Ich habe jeden Tag Angst, meinen Sohn in die Schule zu schicken.“

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Wenn sich nicht bald etwas ändert, sieht die Familie nur noch einen Ausweg: Sie will ihre Kinder von der Schule nehmen: „Unser Sohn ist kein Lernobjekt, an dem der Umgang mit Rassismus geübt werden kann.“