Rampe abgerutscht: Drei Menschen stürzen in Hafenbecken

Am Anleger rutscht die Rampe einer Fähre unerwartet ab. Das hat für drei Menschen schlimme Folgen.

Beim Anbordgehen auf eine Fähre sind drei Menschen in Emden ins Hafenbecken gestürzt. Das Fährpersonal habe die drei Verunglückten umgehend bergen können, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Sie kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Am frühen Nachmittag machte die Fähre am Borkum-Anleger fest.

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Als die Passagiere an Bord gingen, rutschte allerdings die Personenrampe vom Anleger – die drei Menschen stürzten ins Wasser. Zusätzliche Absicherungen wurden daraufhin eingerichtet. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. (dpa)