Rätselhafter Unfall: Spaziergänger entdeckt toten Radfahrer im Graben

Mitten in Celle ist ein Mann tot im Graben entdeckt worden – sein Fahrrad lag daneben. Was die Polizei über den rätselhaften Unfall bislang herausgefunden hat.

Ein Spaziergänger hatte den Mann entdeckt. Laut Polizei fanden die sofort alarmierten Rettungskräfte den Mann am Morgen im Magnusgraben und konnten nur noch seinen Tod feststellen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 76-jährigen Mann aus Celle.

Nach bisherigen Ermittlungen war er am Vorabend nach 22 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs. Dabei sei er aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Abgrenzung gestürzt und in den angrenzenden Graben gefallen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls und zur Todesursache dauern an. (dpa/mp)