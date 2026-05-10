Rätselhafter Todesfall nach Streit in Psychiatrie

Nach einem Streit in einer psychiatrischen Einrichtung in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist ein Mann gestorben. Die genauen Todesumstände sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei Patienten (67, 47) am Freitagabend in Streit, der möglicherweise auch körperlich wurde. Im Verlauf der Auseinandersetzung stürzte der 47-Jährige und blieb regungslos liegen. Der 67-Jährige sowie Mitarbeiter der Einrichtung im Ortsteil Riekau alarmierten Polizei und Feuerwehr.

„Nicht abschließend geklärt“

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen. Die Polizei sperrte den Tatort, sicherte Spuren und befragte Zeugen. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

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„Aktuell ist nicht abschließend geklärt, ob der 47-Jährige möglicherweise aufgrund eines Sturzgeschehens nach dem Streit oder auch aufgrund eines natürlichen Todes gestorben ist“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an und werden gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geführt. Eine Obduktion steht noch aus. (dg)