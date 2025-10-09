Mysteriöser Knochenfund in der Nähe von Hamburg: Spur zu vermisster Familie?

Nach einem rätselhaften Knochenfund im Landkreis Harburg hat die Polizei eine umfassende Suchaktion gestartet. Schnell kam der Verdacht auf, dass ein Zusammenhang mit dem Vermisstenfall der Familie Schulze aus Drage an der Elbe bestehen könnte – einem Fall, der seit über zehn Jahren Rätsel aufgibt.

Doch nun hat die Polizei bekannt gegeben: Der Knochenfund steht höchstwahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Familie. Zwar handelt es sich laut ersten rechtsmedizinischen Untersuchungen um einen Teil eines menschlichen Schädels – doch ein direkter Bezug zum Fall Schulze sei nicht wahrscheinlich, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg.

Vater Marco, Mutter Sylvia und Tochter Miriam Schulze waren im Juli 2015 verschwunden. Der Mann wurde eine Woche nach seinem Verschwinden an einen Betonklotz gebunden tot aus der Elbe geborgen. Frau und Tochter sind bis heute verschwunden. Die Polizei vermutet, dass Marco Schulze seine Familie tötete und dann Suizid beging.

Spaziergänger hatten das Knochenfragment Mitte September an der Luhe entdeckt. Es soll laut Polizei aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammen. Eine endgültige Analyse steht noch aus. Die DNA wird derzeit mit Datenbanken abgeglichen – ein Ergebnis wird jedoch erst in einigen Wochen erwartet. „Das hat keine Priorität“, erklärte ein Polizeisprecher. Es komme häufiger vor, dass vereinzelte Knochenteile entdeckt würden.

Da nur dieses eine Fragment gefunden wurde, halten die Ermittler es auch für möglich, dass es von weiter her angeschwemmt wurde. Taucher, Spürhunde und Sonarboote durchkämmten dennoch den Bereich rund um ein altes E-Werk in Winsen (Luhe), südlich von Hamburg – ohne Erfolg.

