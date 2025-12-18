Rätselhafter Gestank vor den Toren Hamburgs

Beißender Gestank an der Hamburger Stadtgrenze: Ein starker Geruch nach Buttersäure hat am Mittwochabend in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Laut Feuerwehr breitete sich der Gestank auf einem Firmengelände an der Justus-von-Liebig-Straße aus. Bereits am Morgen war die Polizei wegen des Geruchs im Einsatz gewesen.

Feuerwehrleute in Schutzanzügen suchen Quelle des Gestanks

Gegen 20.30 Uhr rückten dann die Feuerwehrleute an und suchten in Schutzanzügen das gesamte Gelände ab. Sie untersuchten mehrere Hallen und Garagen, konnten die Quelle des Geruchs jedoch nicht finden.

Während des Einsatzes sperrten die Behörden die Straße. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Ursache des möglichen Gefahrstoffaustritts dauern an.