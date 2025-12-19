Warnung vor radioaktivem Inhalt: Verdächtiges Paket löst Einsatz aus

Ein verdächtiges Paket mit aufgedrucktem Radioaktivität-Symbol hat am Freitag in Hollenstedt im Landkreis Harburg einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäfts an der Hauptstraße entdeckten gegen 13 Uhr das in Plastik eingewickelte Paket und alarmierten die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Laden sowie den Parkplatz großräumig ab.

Das Paket war zu diesem Zeitpunkt bereits in den Außenbereich gebracht worden. Spezialkräfte der Feuerwehr Rade untersuchten den Fund zunächst auf radioaktive Strahlung, konnten jedoch keine Radioaktivität feststellen.

Feuerwehr: Messungen auf Radioaktivität negativ

Nachdem die ersten Messungen negativ ausgefallen waren, bauten die Feuerwehrleute, die aus dem gesamten Landkreis angerückt waren, ihre Einsatzmittel zurück. Da auf dem Paket neben dem Radioaktiv-Symbol weitere Warnhinweise in ausländischer Schrift zu erkennen waren und der Inhalt unklar war, forderten die Beamten Experten des Landeskriminalamtes aus Hannover an. Die LKA-Spezialisten untersuchten das verdächtige Paket vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine europäische Rauchpatrone handeln. Diese werden beispielsweise zur Signalgebung beim Militär, Feuerwehr oder auch als Film-Effekt eingesetzt. Von dem Gegenstand ging keine akute Gefahr aus. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei stellte das Paket sicher und ermittelt nun, wie die das Paket mit der Rauchpatrone in den Markt gelangte. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang völlig unklar.