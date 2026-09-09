Frank Schambor, auch bekannt als „Morgenmän Franky“ bei einer Veranstaltung 2012. Der 54-Jährige ist Anfang September gestorben. (Archivbild) IMAGO / Eventpress

Trauer in der norddeutschen Radiowelt: Frank Schambor, besser bekannt als „Morgenmän Franky“, ist tot. Der langjährige Moderator von Radio ffn starb bereits am 3. September im Alter von nur 54 Jahren. Sein früherer Sender bestätigte die traurige Nachricht. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Über Jahrzehnte gehörte Frankys Stimme für unzählige Menschen zum Start in den Tag. Seine Radiokarriere begann Mitte der 90er-Jahre beim NDR-Jugendsender N-JOY. 1999 wechselte Schambor zu Radio ffn nach Hannover – und wurde dort als „Morgenmän Franky“ zu einem der bekanntesten Moderatoren des Senders. Bis 2021 stand er für die Morningshow am Mikrofon.

„Morgenmän Franky“ ist gestorben – Lotto King Karl nimmt Abschied

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Radio ffn erinnert an einen Kollegen, der den Sender über viele Jahre entscheidend mitgeprägt habe. Fast ein Vierteljahrhundert begleitete Franky die Hörer morgens beim Aufstehen, beim ersten Kaffee oder auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule.

Auch in Hamburg sorgt sein Tod für Bestürzung. Musiker und langjähriger HSV-Stadionsprecher Lotto King Karl verabschiedete sich in den sozialen Netzwerken von seinem „Kumpel“, wie t‑online berichtete. „54 Jahre – das ist doch kein Alter“, schrieb der Hamburger fassungslos. Zahlreiche Fans schlossen sich den Beileidsbekundungen an.

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Freunde und Angehörige beschrieben Schambor als einen Menschen, der vor allem eines wollte: sein Publikum unterhalten und ihm eine gute Zeit bereiten. Auf einem Nachruf auf seiner Facebook-Seite heißt es, er habe Menschen zum Lachen und Mitfeiern bringen wollen.

Frank Schambor hinterlässt unter anderem einen Sohn. Die Angehörigen bitten um die Wahrung der Privatsphäre. Über einen gemeinsamen Abschied soll informiert werden, sobald die Planungen dafür abgeschlossen sind.