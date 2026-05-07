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Ein zerstörtes Fahrrad liegt nach einem Unfall in Hamburg auf der Straße. (Symbolbild)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall schwerst verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa / Daniel Bockwoldt

  • Celle

Radfahrerin und Autofahrer missachten Vorfahrt: Rentnerin schwerst verletzt

Eine Rentnerin erleidet schwerste Verletzungen bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung. Beide Beteiligten missachteten laut Polizei die Vorfahrt.

Eine 82 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Celle schwerst verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach missachtete ein 21-jähriger Autofahrer die Vorfahrt. Die Radfahrerin sei zugleich in den Kreuzungsbereich eingefahren und habe ihrerseits ebenfalls die Vorfahrt nicht beachtet. Dort stießen beide nach Polizeiangaben zusammen. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt und der Verkehr umgeleitet. (dpa/mp)

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