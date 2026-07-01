Auf dem Heimweg vom Bahnhof wird eine 36-Jährige mehrfach von einem Radfahrer verfolgt. Kurz darauf greift der Unbekannte ihr im Vorbeifahren ans Gesäß und flüchtet.

Eine 36 Jahre alte Radfahrerin ist schon in der Nacht zum Sonntag in Winsen (Luhe) auf ihrem Heimweg sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach einem bislang unbekannten Radfahrer.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 3.10 Uhr mit dem Zug aus Hamburg in Winsen angekommen und anschließend mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Bereits auf der Lüneburger Straße fiel ihr ein Mann auf einem älteren hellblauen Damenrad auf, das durch auffällige Schleifgeräusche auffiel. Der Unbekannte überholte die Frau mehrfach, bog immer wieder in Seitenstraßen ab und tauchte anschließend erneut hinter ihr auf.

Mann greift Frau ans Gesäß

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Auf der Niedersachsenstraße, kurz vor der Einmündung Eckermannstraße, näherte sich der Mann der 36-Jährigen schließlich von hinten und griff ihr im Vorbeifahren kräftig an das Gesäß. Als die Frau lautstark reagierte, lachte der Täter und fuhr in Richtung Tönnhäuser Weg davon.

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schlank. Er hat dunkelblonde, über die Ohren reichende Haare und war mit einer schwarzen Reißverschlussjacke mit gestepptem Oberkörper und einer dunklen Jeans bekleidet. Er trug weiße In-Ear-Kopfhörer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen unter Tel. 04171-7960 zu melden.