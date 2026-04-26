Radfahrer will Straße überqueren – und schwebt jetzt in Lebensgefahr

Fahrrad gegen Auto – da hat der Radfahrer schlechte Chancen. Für einen 58-Jährigen hat ein solcher Unfall ernste Folgen.

Ein 58 Jahre alter Radler hat bei der Kollision mit einem Auto in der Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Samstagnachmittag habe der Radfahrer in Emlichheim eine Kreuzung überqueren wollen, teilte die Polizei mit.

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Gleichzeitig war dort ein 74-Jähriger mit seinem Auto und einem 16 Jahre alten Beifahrer unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung, dabei wurde der 58-Jährige lebensgefährlich verletzt und kam ins Krankenhaus. Der 74-Jährige und der Jugendliche blieben unverletzt. (dpa/mp)