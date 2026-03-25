Radfahrer prallt gegen Auto und kracht durch Heckscheibe – schwerverletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend in Bargstedt (Landkreis Stade) gegen ein Auto geprallt – und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Radfahrer fuhr gegen 21.10 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung der Gemeinde Brest entlang. Dabei prallte er gegen einen Ford Galaxy, der am Straßenrand parkte. Er stürzte auf das Heck des Autos und durchschlug dabei die Scheibe.

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Der 29-Jährige zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2500 Euro. (mp)