mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Fahrradfahrer neben einem Auto. (Symbolbild)

Ein Fahrradfahrer neben einem Auto. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

  • Bargstedt

Radfahrer prallt gegen Auto und kracht durch Heckscheibe – schwerverletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend in Bargstedt (Landkreis Stade) gegen ein Auto geprallt – und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Radfahrer fuhr gegen 21.10 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung der Gemeinde Brest entlang. Dabei prallte er gegen einen Ford Galaxy, der am Straßenrand parkte. Er stürzte auf das Heck des Autos und durchschlug dabei die Scheibe.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein Funke reicht aus, dann explodiert das hier“: Alarm in Santa Fu

Der 29-Jährige zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2500 Euro. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test