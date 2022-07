Radfahrer will Bundesstraße überqueren und übersieht Auto – tot

Tödlicher Unfall im Kreis Hildesheim: Ein 73 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagmorgen nahe Deilmissen von einem Auto erfasst worden. Der Mann sei dabei ums Leben gekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Weiteren Angaben nach wollte der Radler um 10.30 Uhr die B240 überqueren, um auf einen gegenüberliegenden Fahrradweg zu gelangen. „Dabei übersah er das Auto eines 20-Jährigen, der Vorfahrt hatte“, sagte der Sprecher weiter. Der junge Mann aus Elze hätte den Zusammenstoß trotz einer Vollbremsung nicht verhindern können.

Während der 20-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus kam, starb der Fahrradfahrer noch am Unfallort. Die B240 musste nach dem Unfall am Vormittag für drei Stunden voll gesperrt werden. (dg)